Собаководам объяснили, о чем говорит мочеиспускание у питомца при виде хозяина

Мочеиспускание у собаки при встрече хозяина дома может свидетельствовать как о простой радости, так и о серьезном стрессе Об этом в эфире «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Иногда именно хозяин становится главной причиной таких проявлений. Например, по возвращению домой вы журите питомца, что он разбросал вещи, собака будет пытаться подать сигналы примирения, чтобы успокоить хозяина, в том числе ими может быть мочеиспускание. В этом случае необходимо поработать над доверием», — отметил Голубев.

Он добавил, что стрессом питомец может реагировать на долгую разлуку с хозяином. По его словам, так часто ведут себя собаки, которые только появились в семье или которые не привыкли долгое время пребывать в одиночестве.

До этого Голубев рассказал, что может испугать собаку во время прогулки. По его словам, во время выгула питомца не стоит отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры, так как это может не только повлиять на поведение животного, но и поставить под угрозу его безопасность.

Ранее собаководам объяснили, в каких случаях стресс полезен питомцу.