Появились подробности о деле против блогера Аяза Шабутдинова

Задержанный сотрудниками ФСБ и полиции 32-летний блогер Аяз Шабутдинов проходит подозреваемым по делу о мошенничестве на 5 млн рублей. Подробностями о деле поделился «Коммерсантъ».

По данным журналистов, дело на Шабутдинова возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Заявления на блогера написали пять предпринимателей, которые заплатили бизнес-коучу 5 млн рублей и остались недовольны его услугами.

Потерпевшие рассказали следствию, что для получения доступа к первому уроку из бизнес-курса Шабутдинова нужно было заплатить небольшие деньги, однако стоимость последующих лекций могла достигать 1 млн рублей. Тем, кто не мог заплатить такую сумму, предлагали рассрочку.

По версии следствия, под видом образовательного курса блогер просто рассказывал бизнесменам историю своего успеха и призывал верить в себя.

3 ноября Аяза Шабутдинова задержали в его московской квартире после прилета блогера из Австрии.

Ранее суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской.