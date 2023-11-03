Муфтий Дагестана назвал Путина единственным политиком, помогающим мусульманским странам

Президент России Владимир Путин единственный из политиков, кто всегда помогает мусульманским странам. Об этом на пресс-конференции по итогам погромов в махачкалинском аэропорту заявил муфтий Дагестана Ахмат-Хаджи Абдулаев, сообщает Readovka.

В своей речи он напомнил, что дагестанцы уважают друг друга, не делая разницы по религиозным и национальным признакам, поскольку так, на самом деле, завещал пророк Мухаммед.

«Мы, дагестанцы, мы друг друга любим и уважаем. Мы нацию не различаем, мы представителей других конфессий не различаем. Ко всем относимся уважительно, потому что наш пророк так нам велел. Не от того, что мы кого ты боимся, и не от того, что кому-то хотим угодить», — сказал Абдулаев.

По его словам, таких же принципов придерживается и Путин, и народ Дагестана. Муфтий подчеркнул, что он поддерживает политику президента РФ и его за то, что тот всегда готов поддержать слабых из исламских государств — и это подтверждается его делами.

«Он поддерживает граждан во всем мире. Он против войны. Это самое главное. Война детей не рожает. За это мы поддерживаем курс президента России», — заключил муфтий.