Мизулина прокомментировала задержание блогера-миллионника Шабутдинова

Задержанный блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, который подозревается в мошенничестве, является самым крупным инфомошенником в России. Об этом kp.ru сказала руководитель Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали с апреля этого года. Человек долгое время обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Конечно, это не могло пройти мимо внимания правоохранительных органов. Думаю, он не последний [задержанный]. Это самый крупный инфомошенник в нашей стране наравне с [Еленой] Блиновской. Большое количество граждан писали нам, что они считают себя пострадавшими в ходе его мошеннических действий», — прокомментировала она ситуацию.

По словам Мизулиной, весной 2023 года сотрудники Лиги Безопасного Интернета написали на Шабутдинова заявление в МВД России.

3 ноября телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что Аяза Шабутдинова задержали в Москве. По данным источника, инфлюенсер подозревается в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Операцию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Суммарно у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков. В своих соцсетях он обещает научить всех желающих зарабатывать. 3 ноября он планировал запустить очередной курс.

Ранее сообщалось, что бизнесмен хочет отсудить у Аяза Шабутдинова 1,5 млн рублей после неудачной сделки.