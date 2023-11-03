Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мизулина прокомментировала задержание блогера-миллионника Шабутдинова

Мизулина: блогер Шабутдинов является самым крупным инфомошенником в России

close
100%
ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Задержанный блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, который подозревается в мошенничестве, является самым крупным инфомошенником в России. Об этом kp.ru сказала руководитель Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали с апреля этого года. Человек долгое время обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Конечно, это не могло пройти мимо внимания правоохранительных органов. Думаю, он не последний [задержанный]. Это самый крупный инфомошенник в нашей стране наравне с [Еленой] Блиновской. Большое количество граждан писали нам, что они считают себя пострадавшими в ходе его мошеннических действий», — прокомментировала она ситуацию.

По словам Мизулиной, весной 2023 года сотрудники Лиги Безопасного Интернета написали на Шабутдинова заявление в МВД России.

3 ноября телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что Аяза Шабутдинова задержали в Москве. По данным источника, инфлюенсер подозревается в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Операцию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Суммарно у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков. В своих соцсетях он обещает научить всех желающих зарабатывать. 3 ноября он планировал запустить очередной курс.

Ранее сообщалось, что бизнесмен хочет отсудить у Аяза Шабутдинова 1,5 млн рублей после неудачной сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий