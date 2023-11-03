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Врач предупредила об опасности маникюра для здоровья

Врач Скорогудаева: маникюр может вызвать дисгормональные расстройства

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USA TODAY NETWORK/Reuters

Маникюр может быть опасен для здоровья, потому что в гелях содержатся химические соединения фталатов, которые всасываются в организм через спиленную ногтевую пластину. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, потому что они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. И вообще, это вредно для организма в целом», — пояснила врач.

По ее словам, в результате у человека могут начаться заболевания, в том числе, фиброзно-кистозная мастопатия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки. Кроме того, из-за фталатов могут появиться сложности с формированием нормальных ногтей, уточнила Скорогудаева. В связи с этим специалист призвала делать перерывы между маникюром примерно на месяц.

Врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит из частной медицинской клиники «Инвитро» до этого рассказала «Газете.Ru», что стерильность инструментов и щадящая обработка зоны кутикулы — залог безопасного маникюра.

Ранее психологи выяснили, как маникюр влияет на душевное здоровье женщин.

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