Священнослужитель обвинил частные клиники в обогащении на абортах

Частные клиники часто сами предлагают женщинам делать аборты, наживаясь на их страхе, убежден протоиерей отец Федор. В странах, где проведение абортов запрещено, средний коэффициент рождаемости выше и составляет от 1,7 до 2,7, заявил он в пресс-центре НСН.

По словам отца Федора, в 19% случаев осложнения от абортов приводят к самому печальному исходу. По его мнению, легализация таких процедур приводит к негативным последствиям для женского здоровья и продолжительности жизни.

«Мы считаем, что нельзя наживаться на горе женщины, на ее смятении, ее страхе – это просто подло», – заявил священнослужитель.

После абортов в частных клиниках, в государственных фиксируются последствия, среди которых выкидыши в 43% случаев, утверждает он.

«Сегодня все традиционные религии во многих странах признают, что ребенок является человеком до рождения, что это человек на перинатальной стадии от момента зачатия», – заключил протоиерей.

Напомним, в России ранее предложили сократить срок для искусственного прерывания беременности по желанию женщины до 8 недель. Врачи не оценили это решение, подчеркнув, что опасные детские патологии зачастую можно выявить только на 12-й неделе.

В Тверской области накануне приняли закон об ответственности за склонение к абортам. За его нарушение предусмотрен штраф от 25 тыс. до 200 тыс. рублей.