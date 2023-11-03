Ко Дню народного единства в России запустили проект о народных мелодиях

Ко Дню народного единства Сбер создал проект «Звуки России», чтобы каждый мог познакомиться с народными мелодиями и музыкальными инструментами разных регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Все новые треки проекта созданы с помощью разработанной Сбером нейросети SymFormer. Она сгенерировала для каждой мелодии собственный музыкальный рисунок на основе известных мелодий многочисленных народов России, проживающих в центральной части страны, в Поволжье и на Северном Кавказе, а также аутентичной музыки коренных народов Севера.

Также на сайте проекта любой желающий может создать собственный трек.