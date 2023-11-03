Психолог поддержала идею ввести «Индекс дружелюбия» в школах

Психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева в интервью газете «Взгляд» прокомментировала предложение депутатов Госдумы о введении в российских школах «Индекса дружелюбия», с помощью которого образовательные учреждения будут ранжировать по уровню буллинга. По мнению эксперта, благодаря данной инициативе школы задумаются о проблеме, начнут бороться за этот рейтинг и предпринимать соответствующие меры.

«Это очень хорошая идея, потому что действительно проблема буллинга всегда была и остается очень резонансной и острой, причем не только в России, но и во всем мире. Поэтому любые инициативы, да вообще возможность хоть как-то это регулировать, приветствуется», — сказала Васильева.

Инициатива парламентариев подразумевает, что дети будут проходить анонимные опросы, благодаря которым можно будет выявить, не подвергаются ли школьники буллингу. Данные планируется собирать через портал «Госуслуги» или «Моя школа».

По мнению психолога, опросы следует проводить среди школьников всех возрастов, однако сами анкеты у начальных, средних и старших классов должны быть разные.

Ранее психолог объяснила, почему дети буллят одноклассников.