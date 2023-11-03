Эротическая фотосессия в шахте привела к скандалу в Польше

В Польше разгорелся скандал из-за эротической фотосессии, которую провели несколько девушек на глубине 960 метров в шахте «Богданка». Об этом пишет издание Wyborcza.

Фотографии с фотосессии появились в рабочих чатах сотрудников шахты. Отмечается, что большая их часть не может быть опубликована, поскольку женщины на фото полностью раздеты. При этом женщины позируют на фоне работников шахты и ее оборудования.

По словам депутата оппозиционной партии Объединенной народной партии (ОНП) Марты Вцисло, правящая партия страны «Право и справедливость» поступает со страной так же, как организаторы этой фотосессии с шахтой. Сообщается, что организаторами фотосета стали поставщики оборудования «Богданки».

До этого из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

Ранее российская фигуристка заявила, что ей не нужен мужчина, который запретит ей сниматься в эротической фотосессии.