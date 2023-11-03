Стало известно о троих пострадавших при обстреле Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, один из снарядов упал на территории промышленного предприятия. Пострадали три человека.

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«У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте», — написал Гладков.

Снаряд повредил техническое помещение предприятия. По словам губернатора, в настоящее время оперативные и аварийные службы обследуют территорию в поисках других повреждений.

Накануне ВСУ обстреливали Шебекино из РСЗО «Град», из-за чего в реанимацию попал местный житель. После этого Вячеслав Гладков сообщил о нехватке операционных в Белгороде.

Ранее ВСУ обстреляли предприятия «Биохимтекс» в Белгородской области.