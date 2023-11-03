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Стало известно о троих пострадавших при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавших при обстреле Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, один из снарядов упал на территории промышленного предприятия. Пострадали три человека.

«У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте», — написал Гладков.

Снаряд повредил техническое помещение предприятия. По словам губернатора, в настоящее время оперативные и аварийные службы обследуют территорию в поисках других повреждений.

Накануне ВСУ обстреливали Шебекино из РСЗО «Град», из-за чего в реанимацию попал местный житель. После этого Вячеслав Гладков сообщил о нехватке операционных в Белгороде.

Ранее ВСУ обстреляли предприятия «Биохимтекс» в Белгородской области.

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