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В США медведь съел все конфеты, оставленные на крыльце дома

UPI: медведь во Флориде съел все конфеты, оставленные без присмотра у дома

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WESH-TV

В США медведь подошел к дому и съел все конфеты, оставленные на крыльце без присмотра, пишет издание UPI.

Как рассказала Пари Лимбахия из Флориды, она гуляла на улице вместе с детьми, когда заметила медведя, выбежавшего из леса. Осмотревшись по сторонам, он направился к ближайшему дому в поисках еды и нашел конфеты, оставленные в миске рядом с входной дверью.

Женщина рассказала, что угощения были оставлены к Хэллоуину для соседских семей. Забрав все сладости, хищник обратил внимание на Пари и ее детей, направившись в их сторону.

«Он ест конфеты с оберткой?», — удивленно спросил ребенок женщины.

Американка решила не рисковать — когда медведь подошел слишком близко, она села с детьми в машину и уехала.

Ранее в США пожилой мужчина отбил свою 73-летнюю жену у медведя, когда пара гуляла в парке с собакой.

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