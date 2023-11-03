«Наорали, что виновата сама»: россиянку засосало эскалатором в торговом центре

Жительницу Перми засосало эскалатором в одном из торговых центров города. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел в ТЦ «Браво» 31 октября. По словам пострадавшей пермячки, она вместе с ребенком ехала на эскалаторе, когда почувствовала, что как механизм эскалатора стал засасывать ее брюки.

«Почувствовала, как начало стягивать штаны и засасывать ногу. Стало больно. Закричала. Охранник остановил эскалатор», — рассказала женщина, отметив, что и она, и ее ребенок сильно испугались.

По ее словам, она соблюдала правила нахождения на эскалаторе, не заступала за желтую линию.

Пермячка отметила, что брюки сильно порвались, но никто не предложил ей компенсацию.

«Не извинились. Наорали, что я виновата сама .Управляющая сказала, что компенсации не будет — предложила носить штаны короче», — поделилась подписчица канала.

Ранее в торговом центре Челябинска ребенок попал в больницу, упав с эскалатора.