Россияне смогут получать бонусы за перелеты

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила конвертацию миль программы «Аэрофлот Бонус», с помощью которой пассажиры смогут быстрее копить квалификационные мили, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Конвертацию может совершить любой участник программы «Аэрофлот Бонус», который совершил хотя бы один перелет за последние 12 месяцев по тарифу, участвующему в накоплении миль.

Квалификационные мили позволяют повысить уровень участия в программе «Аэрофлот Бонус» до «Элитного» и получить привилегии.

Ранее участники программы получали квалификационные мили только за перелеты. С помощью нового сервиса участники программы смогут быстрее переходить на «Серебряный», «Золотой» и «Платиновый» уровни.

Также участники «Аэрофлот Бонус» могут копить мили, оплачивая покупки кобрендовыми банковскими картами.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» презентовала Boeing 737-900, который носит имя первого министра юстиции, государственного деятеля и российского поэта Г.Р. Державина. Boeing 737 900 задействованы на направлениях массового туристического потока группы «Аэрофлот». Ближайший рейс на самолете «Г.Р. Державин» состоится по маршруту Москва – Калининград – Москва.