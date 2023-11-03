Китайцы стали первыми среди иностранных туристов по турпотоку в Россию

Китайские туристы стали первыми среди иностранцев по количеству поездок в Россию за 2023 год. Об этом сообщает РБК.

По данным погранслужбы ФСБ, в январе-сентябре 2023 года въездной турпоток вырос в три раза на фоне такого же периода в прошлом году. За отчетный период разные иностранцы посетили Россию в общей сложности почти 430 тысяч раз. А в 2022 году этот показатель составлял только 147,3 тысячи.

За девять месяцев жители Китая приехали в Россию 105,8 тысячи раз. На втором месте расположились туристы из Германии, которые посетили Россию более 42 тысяч раз. Также Россию часто посещали путешественники из Турции — 33,7 тысячи поездок, Ирана (25,6 тысячи) и Туркмении (23,5 тысячи).

Как считают эксперты, на возросший турпоток в частности из Китая повлиял запуск электронной визы и возобновление после пандемии безвизовых поездок для групп из КНР.

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов рассказывал, что первое место по числу заявок на получение российской электронной визы занял именно Китай, а на втором и третьем месте оказались Эстония и Индия.

Ранее эксперт назвал способ сэкономить до 40% на покупке тура за границу.