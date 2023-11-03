В ХАМАС заявили, что готовы к компромиссу в вопросе обмена пленными

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на компромисс в вопросе обмена пленными с израильской стороной. При этом движение продолжит «бороться против оккупации» в соответствии с международным правом. Об этом в интервью с NBC News заявил представитель руководства организации Гази Хамад.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Кроме того, мы хотим возвращения наших заключенных. Думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к соглашению, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», — сказал Хамад.

При этом представитель ХАМАС добавил, что движение продолжит «борьбу против оккупации», назвав это его законным правом. Помимо этого, Хамад назвал одним из ключевых условий для дальнейших переговоров прекращение огня со стороны Израиля.

Затронул Хамад и тему с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября. Он заявил, что у боевиков не было в планах причинять вред мирным жителям, однако во время вторжения «возникли какие-то сложности».

Ранее израильское издание сообщило об отказе властей обменивать заложников с ХАМАС.