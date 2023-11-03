В Амурской области задержаны организаторы двух борделей

В Благовещенске сотрудники полиции пресекли деятельность двух борделей, организаторы подпольного бизнеса, 43-летний мужчина и его 25-летняя подельница, задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Амурской области.

Амурчан обвиняют по статье «организация занятия проституцией». Следствие установило, что они вовлекали в противоправную деятельность в одной из квартир областного центра женщин от 18 до 33 лет. Также проституток по запросу клиентов отвозили в гостиницы и сауны города.

В пресс-службе полиции отметили, что задержанные вскоре предстанут перед судом — им грозит до пяти лет лишения свободы и огромные штрафы.

Ранее в Красноярске задержали троих мужчин из одной семьи за содержание борделя.