Объекты инфраструктуры повреждены в Одесской и Львовской областях Украины

Инфраструктурные объекты оказались повреждены на территории Одесской и Львовской областей Украины. Об этом в своих Telegram-каналах написали главы региональных военных администраций.

В частности, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о попадании снаряда по технической территории одного из местных объектов инфраструктуры. При этом он не стал уточнять, в каком населенном пункте произошел инцидент.

По данным руководителя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры. Тем не менее он также не стал раскрывать точное место инцидента.

«Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области», — указал представитель региональных властей.

Как отметили Кипер и Козицкий, в результате попадания снарядов никто из жителей не пострадал.

В ночь на 3 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах на территории Одесской области. В тот момент никакие подробности о произошедшем не уточнялись.

Позже украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Харькове. Согласно информации онлайн-ресурса по оповещению населения, тогда же в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в подконтрольной украинским властям части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта.