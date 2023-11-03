Рожденная в Московском зоопарке панда начала рычать

Первая рожденная в России панда начала открывать глаза и рычать. Об этом сообщили сотрудники Московского зоопарка, слова которых приводит Tsargrad.tv.

«Осторожно! Особо опасный медведь! Первая рожденная в России панда начала проявлять характер. Это вам не милый медвежонок, а серьезный зверь. Только еще маленький. Громкий то ли рык, то ли лай сотрудников Московского зоопарка совсем не пугает», — говорится в сообщении гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

По ее словам, юная панда начала видеть предметы, находящиеся рядом, и реагировать на них.

В конце августа у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка родилась девочка-панденок. Она стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Как растет первый родившийся в России панденок — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее у девочки-панденка, изменился цвет носа.