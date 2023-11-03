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Ученые РАН выявили группы «профессионалов» с сохраняющимся желанием переехать

РБК: социологи РАН выявили группы профессионалов с желанием переехать

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Shutterstock

Доля «профессионалов», желающих переехать как внутри РФ, так и за ее пределы, за шесть лет сократилась на 19 процентных пунктов и составила 17%. Об этом пишет РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.

Отмечается, что под «профессионалами» подразумеваются люди с высшим образованием и работающие на позициях, где исполнение управленческих функций не является основной обязанностью.

Исследователи провели опросы в октябре 2017 и июне 2023 года — они показали динамику по годам желания разных групп «профессионалов» сменить место жительства. При сравнении данных 2017 года и 2023 года выяснилось, что заметно выраженное желание мигрировать за эти годы осталось только у двух категорий — у молодежи от 18 до 30 лет и у сельских жителей.

В конце сентября стало известно, что большинство российских подростков от 14 до 18 лет (81%) не удовлетворены своим жильем. Это показало исследование аналитического центра НАФИ и Оргкомитета премии Urban о том, какие жилищные проблемы беспокоят современных подростков больше всего.

2 ноября уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия традиционно привлекательна для трудовых мигрантов и их семей. Она уточнила, что только за первый квартал 2023 года, по данным ФСБ России, в Россию въехало 1,3 млн человек. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что военкомат разыскивает уехавшего в Дубай Милохина в TikTok-хаусе.

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