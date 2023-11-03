Психологи объяснили причины импульсивных трат

Импульсивные, бездумные траты зачастую связаны с детскими травмами и желанием человека «перекрыть» глубокие проблемы, считает психолог Дарья Дугенцова. Спонтанные покупки могут объясняться желанием социального признания, рассказала она Общественной Службе Новостей.

С психологическими отклонениями отношение к деньгам не связано, однако объясняется моделью семьи, в которой рос человек, считает Дугенцова.

«Если в семье денег не было, то ребенок чаще выберет вариант экономии, нежели бездумных трат, и если деньги в семье часто копят, то ребенок возьмет ту же модель», – пояснила она.

Если ребенку не давали карманных денег, то во взрослом возрасте он будет тратить их бездумно, считает специалист. Также люди тратят много, если в детстве они никак не погружались в финансовые вопросы и не имели своих денег.

Шоппинг не может помочь при психологических трудностях, считает Дугенцова. По ее словам, это временное купирование глубоких проблем. С помощью покупок человек может получить быстрый эндорфин, но помогает это лишь на время, подчеркнула она.

Недавний опрос показал, что 25% россиян склонны к шопоголизму и используют его в качестве средства от депрессии.

Ранее россиянам рассказали о необычных способах копить деньги – к примеру, с помощью игр или челленджей.