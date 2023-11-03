Москвичи могут решить бытовые задачи в короткие сроки через «Электронный дом»

Каждый день в Москве выполняют в среднем более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом», сообщается на сайте mos.ru.

За все время работы платформы специалисты решили более 110 тыс. вопросов по поводу уборки, выполнили свыше 60 тыс. заявок, связанных с эксплуатацией лифтов, более 30 тыс. раз починили неисправную дверь в подъезде.

«В личном кабинете нужно перейти в раздел «Заявки», создать новую заявку, выбрать адрес и заполнить форму. Система предложит указать один из шести объектов (двор, дом, квартира, крыша, подвал, подъезд), категорию, тему и добавить описание ситуации», — рассказал руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом» Александр Пищелко.

Он добавил, что жители могут, например, обратиться по поводу содержания растений во дворе, состояния бордюра или асфальта, неработающей лампочки в подъезде.

После создания заявки отслеживать ее статус можно в приложении или на сайте. Там же видны другие обращения, поступившие по адресу пользователя. Срок решения зависит от вопроса, по которому обратились на платформу.

Платформа начала работу в ноябре 2020 года. За время существования «Электронного дома» к нему подключились жители 99% многоквартирных домов столицы.