В Госдуме призвали индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы

В России нужно ввести ежегодную индексацию выплат ветеранам ко Дню Победы, которая составляет 10 тыс. рублей. Индексировать эту сумму необходимо соразмерно росту инфляции, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Свое предложение она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

По данным Росстата, с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция составила 34,42%, напомнила Лантратова в своем обращении. Это снизило ценность праздничной выплаты ветеранам более чем на треть, а ее индексация не предусмотрена, подчеркнула Лантратова.

Депутат призвала провести индексацию выплаты в будущем году с учетом инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, и индексировать выплаты в последующем ежегодно.

Напомним, федеральная выплата в размере 10 тыс. рублей положена участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан.

В Минтруде ранее сообщили, что из выплат ветеранам боевых действий не будут вычитать стоимость соцуслуг. Теперь ветеранам при первом обращении будут назначать ежемесячную денежную выплату в полном размере, без удержания набора социальных услуг.