В Башкирии школьница забеременела после изнасилования

В Уфе 15-летняя школьница забеременела после изнасилования старшим братом знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Batash».

По данным канала, подросток приехала в Уфу из деревни Архангельского района, чтобы брать уроки у репетитора по русскому языку. Несовершеннолетняя жила в съемной квартире. В свободное время девушка играла в «Майнкрафт», где познакомилась со сверстником из Уфы. Подросток позвал новую подругу в гости. Там девушка познакомилась со старшим 22-летним братом приятеля. Между ними завязалось общение.

Позже после одной из прогулок школьницы и ее совершеннолетнего друга, он пригласил девушку домой и изнасиловал. Меньше чем через месяц молодой человек вновь совершил противоправные действия.

Мать юноши, узнав о случившемся, попыталась уговорить девушку написать расписку о том, что связь была по обоюдному согласию. Но та отказалась. Позже подросток узнала, что беременна.

Девушка сообщила о действиях совершеннолетнего приятеля в полицию. Уфимца задержали.

Ранее мужчину обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Волгоградской области.