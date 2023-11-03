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Эксперт оценила, стоит ли брать отпуск в январе

Эксперт по трудовому праву Яковлева: отпуск в январе отразится на зарплате

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Depositphotos

Сотрудники, которые решат взять отпуск в январе, почувствуют небольшие изменения в зарплате. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Зарплату выплачивают за рабочие дни. Таким образом, в месяце, где много нерабочих праздничных дней, цена одного рабочего дня вырастает», — пояснила она.

Эксперт добавила, что отпускные работникам выплачивают исходя из среднего заработка, поэтому решение взять отпуск в некоторые месяцы может быть невыгодным для него. По ее словам, в январе или мае рабочий день может стоить дороже отпускного дня.

Исследование SOKOLOV и «Зарплаты.ру», копия которого есть в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показало, что более половины опрошенных россиян (58%) хотели бы получить от работодателя оплачиваемый отпуск в качестве подарка. На втором месте в топе желаемых подарков – командировка в интересное место (34%), на третьем месте электроника (26%). 24% от опрошенных хотели бы получить бесплатный тур.

При этом традиция дарить подарки сотрудникам или награждать их за достижения есть в 86% российских компаний.

Ранее в Госдуме рассказали, что делать, если начальник не дает отпуск.

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