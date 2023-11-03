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На Урале жителей домов напугал взрыв, устроенный подростками

Жителей Челябинска напугал взрыв, который устроили подростки

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В Челябинске неизвестные устроили во дворах дома микрорайона «Академ Riversie» несколько взрывов. Об этом сообщает издание 74.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел 2 ноября у дома № 62 по Университетской набережной. Очевидцы рассказали о двух взрывах, прозвучавших поздно вечером, с разницей в несколько минут. После второго хлопка у автомобилей на придомовой парковке включилась сигнализация.

«На площадке устроили взрывы и переполошили весь район. Приехало много сотрудников полиции, осматривали местность. Взрыв был очень мощный», — рассказал один из жителей, уточнив, что виновники ЧП — подростки.

В полиции ищут хулиганов. В ходе осмотра места взрывов правоохранители обнаружили предположительно фрагменты петард.

Ранее на Урале пьяный мужчина доверил машину пьяному подростку и заплатил ему за поездку до дома.

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