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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Росгидрометцентр: 3 ноября в Москве ожидается туман и температура до 7°C

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Росгидрометцентр сообщил, что в пятницу в столице ожидается температура до 7°C, переменная облачность и почти полное отсутствие осадков. Соответствующие данные размещены на сайте центра.

Утром в столице ожидается туман. Дневная температура, по прогнозам метеорологов, в столице будет колебаться в пределах от 5 до 7°C, а в области — от 2 до 7°C. При этом сообщается, что в ночь с 3 на 4 ноября воздух в Москве может остыть до нуля, а в Подмосковье — до -2°C.

Синоптики предсказывают южный ветер скоростью 4-9 м/с и атмосферное давление на уровне 748 мм ртутного столба.

До этого москвичам рассказали, какая погода ожидается в ноябрьские праздники.

Сообщается, что днем 4 ноября температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 6 до 9°C, при этом давление будет снижаться, что повысит вероятность возникновения осадков к концу выходных.

В воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября, к столице будет подходить теплый фронт. Ночью в эти дни ожидается температура в диапазоне от 4 до 6°C, а днем — 9-12°C.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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