Экс-чиновник ЕС призвал Израиль уничтожить сектор Газа для победы над движением ХАМАС

Экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей, Николас Уэсткотт поделился своим мнением о том, что потребуется для победы Израиля над ХАМАС. В своей статье для британской газеты The Guardian он указал на определенное условие, которое, по его мнению, необходимо выполнить.

Уэсткотт призвал Израиль уничтожить Газу, даже если это означает потерять международную поддержку. Он отметил, что продолжение боевых действий в Газе ослабляет «моральные позиции» Израиля и подчеркнул, что израильтяне сами признают ограниченность своих возможностей для «возмездия».

Уэсткотт также отметил, что ХАМАС стал настолько укоренившимся в обществе, что военные действия Израиля способствуют увеличению его поддержки среди граждан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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