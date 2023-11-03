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Названо число граждан, которых выпустят из сектора Газа в Египет в пятницу

КПП «Рафах» 3 ноября сможет пропустить больше 620 граждан

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Reuters

Администрация контрольно-пропускного пункта «Рафах» опубликовала списки людей, которые смогут перейти границу Египта с сектором Газа 3 ноября. Перечень размещен в социальных сетях КПП.

Уточняется, что в списках есть граждане Британии, ФРГ, Индонезии, Италии, Мексики, США и Франции. В них также содержатся палестинцы с двойным гражданством.

Отмечается, что российских граждан в этом перечне нет.

Накануне пограничная служба сектора Газа опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые смогут выехать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Уточнялось, что среди них 400 американских граждан.

До этого стало известно, что в сектор Газа через КПП «Рафах» въехал по меньшей мере 61 грузовик с гуманитарной помощью. Грузовые автомобили доставили в анклав продукты питания, воду и медикаменты.

1 ноября российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявлял, что в настоящее время Москва ожидает от властей Египта сигнала перед эвакуацией граждан из сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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