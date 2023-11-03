Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В 2023 году убили не менее 46 журналистов

В ООН заявили, что в мире в 2023 году убили не менее 46 журналистов

close
100%
РИА «Новости»

С начала текущего года по меньшей мере 46 журналистов были убиты в разных странах мира, а число заключенных под стражу представителей этой профессии достигло 531 человека. Эти данные были представлены Фолькером Тюрком, верховным комиссаром ООН по правам человека, который призвал правительства, полицию и суды усилить защиту работников прессы, пишет ТАСС.

«В течение текущего года не менее 46 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью, а число заключенных под стражу достигло 531 человека. Кроме того, множество других журналистов страдают от неприемлемого притеснения и насилия», — написал Тюрк в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) в связи с Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, отмечаемым 2 ноября.

Верховный комиссар ООН призвал к прекращению безнаказанности и подчеркнул, что атаки на представителей СМИ являются неприемлемыми. «Правительства, полиция и суды должны усилить защиту журналистов и обеспечить безопасность их важной работе», — заключил Тюрк.

16 октября СМИ сообщили о гибели не менее 11 журналистов из-за ударов ВС Израиля.

Ранее в Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий