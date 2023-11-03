В 2023 году убили не менее 46 журналистов

С начала текущего года по меньшей мере 46 журналистов были убиты в разных странах мира, а число заключенных под стражу представителей этой профессии достигло 531 человека. Эти данные были представлены Фолькером Тюрком, верховным комиссаром ООН по правам человека, который призвал правительства, полицию и суды усилить защиту работников прессы, пишет ТАСС.

«В течение текущего года не менее 46 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью, а число заключенных под стражу достигло 531 человека. Кроме того, множество других журналистов страдают от неприемлемого притеснения и насилия», — написал Тюрк в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) в связи с Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, отмечаемым 2 ноября.

Верховный комиссар ООН призвал к прекращению безнаказанности и подчеркнул, что атаки на представителей СМИ являются неприемлемыми. «Правительства, полиция и суды должны усилить защиту журналистов и обеспечить безопасность их важной работе», — заключил Тюрк.

16 октября СМИ сообщили о гибели не менее 11 журналистов из-за ударов ВС Израиля.

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