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Вологодская область стала лидером России по гендерному равенству

В России появился региональный индекс гендерного неравенства

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Depositphotos

В России появился региональный индекс гендерного неравенства — его представил Государственный университет управления, который поставил Вологодскую область на первое место рейтинга. Об этом сообщает газета »Известия».

«Существует ограниченное количество исследований, рассматривающих значение гендерного равенства, его изменчивость и структуру на региональном уровне», — рассказали исследователи университета.

Исследование показало, что именно в Вологодской области «гендерное неравенство почти отсутствует», а кроме того в регионе высокие показатели по многим субиндексам рейтинга — в том числе в отношении экономического участия и возможностей, политических возможностей и социального благосостояния. Все эти показатели не максимальные, но выше, чем в среднем по России.

В самом низу рейтинга, от худшего к лучшему, оказались Ямал (ЯНАО), Югра (ХМАО) и Чечня. Российская столица также не показала выдающихся результатов — Москава находится на пятом снизу месте в индексе.

Такое положение Москвы, с учетом больших достижений в экономике и «политике», обусловлено низкими показателями в сфере здравоохранения и социального благосостояния.

До этого ученые выяснили, что мальчикам дают больше карманных денег, чем девочкам.

Ранее страны G20 собрались искоренить дискриминацию женщин и гендерное неравенство.

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