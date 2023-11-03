Заведено уголовное дело из-за смерти подростка после отказа от госпитализации

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с смертью 16-летнего подростка в Татарстане, которому отказали в госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В сообщении указывается, что несовершеннолетний обращался в медицинские учреждения накануне с жалобами на плохое самочувствие, но ему было отказано в госпитализации.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования данного дела.

В конце октября 16-летний мальчик, проживавший в поселке Осиново (расположенном примерно в 20 км от Казани), обратился в больницу, жалуясь на головные боли и сильные судороги в шее. Однако врачи не обнаружили у подростка патологий и отпустили его домой, а на следующий день он скончался.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти подростка. Министерство здравоохранения республики обещало приложить максимум усилий для выяснения причин произошедшего.

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