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В Волгограде подросток упрекнул прохожего в пьянстве и ограбил его

В Волгограде подросток ограбил незнакомца, которому перед этим сделал замечание

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Depositphotos

В Волгограде мужчина пострадал от нападения подростка, замечание которого перед этим выслушал. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по области.

9 июля несовершеннолетний увидел возле дома на проспекте Ленина ранее незнакомого мужчину. Взрослый явно был пьян, и юноша решил сделать ему замечание.

Мужчина упреков не стерпел, вступил в конфликт, а затем подвергся избиению и был ограблен. Когда молодой человек перешел к побоям, он заметил на своем оппоненте золотую цепочку и наручные часы, сорвал драгоценности и забрал их с собой.

Задержанного обвинили в грабеже с применением насилия. Впоследствии он добровольно возместил ущерб потерпевшему. В ближайшее время обвиняемый ответит за совершенное им преступление в суде.

Ранее в Карелии пожилой мужчина жестоко избил незнакомую женщину, упрекнувшую его за пьянство.

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