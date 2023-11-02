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Россиянин ворвался в магазин, устроил погром и впал в кому

В ХМАО мужчина устроил дебош в магазине и впал в кому

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Depositphotos

В ХМАО мужчина впал в кому после задержания полицией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Радужный. Россиянин ворвался в местный супермаркет и стал размахивать руками, в одной из которых был нож. После этого он стал кричать и сбрасывать товары с полок.

Полицейские оперативно прибыли на место и задержали мужчину. Его доставили в больницу, где он впал в кому.

«Есть подозрения на передозировку наркотиками или медикаментозными препаратами. Есть информация, что мужчина болен и проходит лечение», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижегородской области россиянин искусал полицейских во время задержания.

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