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Россиянин жестоко избил незнакомца, который показался ему подозрительным

Житель Пензы напал на мужчину, который показался ему странным, и избил его

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жителя Пензы арестовали после того, как он расправился с незнакомым ему мужчиной по малозначительному поводу. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по области.

Нападение, закончившееся для потерпевшего летальным исходом, произошло 12 октября в Ленинском районе. 21-летний юноша шел по улице Мира и увидел позади себя незнакомца.

«Он мне показался неадекватным, я развернулся и нанес ему несколько ударов», — объяснил он во время следственного эксперимента.

После избиения мужчина скрылся с места происшествия. 44-летний пострадавший получил тяжелую травму живота и оказался в больнице, однако врачи оказались бессильны.

Причастного к преступлению задержали и выдвинули против него обвинения. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

 

Ранее мужчина избил семиклассника в петербургском ресторане, потому что он не служил.

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