Полицейского приняли за стриптизера, когда он приехал на вызов о громкой вечеринке

В Австралии полицейский приехал на вызов, но женщины в квартире приняли его за стриптизера. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в Сиднее. Неизвестно, каким образом полицейские узнали о громкой вечеринке, которая проходила в городе. Когда правоохранители приехали на место, один из них ворвался в помещение.

Вместо того, чтобы испугаться, одна из посетительниц закричала: «Стриптизер!» После этого женщины бросились к полицейскому и начали исполнять откровенный танец.

После этого, как сообщила одна из оказавшихся на месте девушек, мужчина покинул мероприятие. О том, удалось ли правоохранителям успокоить гостей громкой вечеринки, не сообщается.

Ранее танцовщицы из стриптиз-клуба Лос-Анджелеса отстояли право вступить в профсоюз.