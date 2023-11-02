Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

БАПОР предупредило о возможном прекращении работы в Газе

В БАПОР допустили прекращение работы в секторе Газа из-за отсутствия топлива

close
100%
Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может остановить свою работу в секторе Газа в ближайшее время, если не будет обеспечено топливом. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, чьи слова передает саудовский телеканал Al Hadath.

«Если мы не получим топливо, то в течение нескольких дней можем прекратить нашу деятельность в секторе Газа», — предупредил он.

По словам Лаззарини, количество топлива сокращается ежедневно, а перебои с топливными поставками угрожают срыву работы организации.

Генкомиссар утверждает, что текущая ситуация в палестинском анклаве является крупной катастрофой, в дальнейшем «обстановка может ухудшиться».

До этого в минздраве Палестины сообщили, что система здравоохранения сектора Газа исчерпала все запасы медикаментов и топлива. Согласно информации ведомства, гуманитарная помощь, поступающая в Газу, недостаточна и не доходит до больниц.

Ранее Лаззарини назвал ситуацию в Газе адом на земле.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий