БАПОР предупредило о возможном прекращении работы в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может остановить свою работу в секторе Газа в ближайшее время, если не будет обеспечено топливом. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, чьи слова передает саудовский телеканал Al Hadath.

«Если мы не получим топливо, то в течение нескольких дней можем прекратить нашу деятельность в секторе Газа», — предупредил он.

По словам Лаззарини, количество топлива сокращается ежедневно, а перебои с топливными поставками угрожают срыву работы организации.

Генкомиссар утверждает, что текущая ситуация в палестинском анклаве является крупной катастрофой, в дальнейшем «обстановка может ухудшиться».

До этого в минздраве Палестины сообщили, что система здравоохранения сектора Газа исчерпала все запасы медикаментов и топлива. Согласно информации ведомства, гуманитарная помощь, поступающая в Газу, недостаточна и не доходит до больниц.

Ранее Лаззарини назвал ситуацию в Газе адом на земле.