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В украинском городе мужчина слушал музыку российского музыканта и был задержан

На Украине мужчину задержали за музыку на русском языке в машине

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На Украине мужчину привлекли к ответственности после того, как он громко слушал музыку на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Днепропетровск. По словам самого мужчины, он приехал в один из отелей города. Во время пребывания в гостинице украинец раскрыл двери автомобиля и стал слушать песню российского исполнителя.

После произошедшего мужчину задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Помимо этого, мужчина на камеру на украинском языке попросил прощения за произошедшее. О том, какие меры применили в отношении украинца, не сообщается.

Ранее в Киеве женщины устроили скандал из-за того, что водитель такси говорил с ними на русском языке.

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