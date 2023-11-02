В украинском городе мужчина слушал музыку российского музыканта и был задержан

На Украине мужчину привлекли к ответственности после того, как он громко слушал музыку на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Днепропетровск. По словам самого мужчины, он приехал в один из отелей города. Во время пребывания в гостинице украинец раскрыл двери автомобиля и стал слушать песню российского исполнителя.

После произошедшего мужчину задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Помимо этого, мужчина на камеру на украинском языке попросил прощения за произошедшее. О том, какие меры применили в отношении украинца, не сообщается.

Ранее в Киеве женщины устроили скандал из-за того, что водитель такси говорил с ними на русском языке.