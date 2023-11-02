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Задержан еще один подозреваемый по делу «азербайджанской мафии» в Петербурге

В Петербурге задержали еще одного подозреваемого по делу о нападении на прохожих

В Петербурге правоохранители нашли еще одного подозреваемого по делу о нападениях на прохожих. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Задержан молодой человек 2005 года рождения. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи продолжают искать других соучастников и выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности. Уже задержано более десяти человек.

Правоохранители обратили внимание на молодых людей после того, как в интернете стали появляться видео с драками. На них подростки, называвшие себя «азербайджанской мафией», избивали прохожих. Цель для записи роликов выбирали по славянской внешности.

Дело находится на контроле в центральном аппарате СК. Главный организатор нападений объявлен в международный розыск.

Ранее на Урале 16-летняя беременная девушка избила полицейского после того, как ее якобы пнули в живот.

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