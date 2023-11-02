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Женщина без разрешения пыталась перевезти из Финляндии пули и гильзы в Россию

Yle: в Финляндии судят женщину за перевозку пуль и гильз в Россию

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Depositphotos

В Финляндии перед судом предстанет женщина за перевозку в Россию гильз и пуль. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

По данным издания, 47-летняя женщина работает неподалеку от российской границы в городе Котка. Боеприпасы она возила владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге, но у нее не было разрешения на экспорт. В августе 2022 года женщину задержали на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Петербургу КПП Ваалимаа.

Помимо гильз и пуль, в автомобиле нашли бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения. Всего у нее было товаров примерно на 61 тысячу евро. Сама женщина рассказала, что начала перевозить боеприпасы весной 2022 года.

Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит тюремное заключение до восьми месяцев.

До этого таможенники в Пскове задержали украинца при попытке ввезти в Россию оружие. В его декларации было указано, что он перевозит только личные вещи, однако при сканировании автомобиля у таможенников возникли подозрения.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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