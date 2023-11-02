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Зоозащитники из Сочи рассказали о серии отравлений бездомных животных в районе аэропорта

В сочинском аэропорту неизвестные травят бездомных собак

В Сочи неизвестные отравили третью собаку за последние три дня. Об этом рассказали в группе местного приюта для бездомных животных «Хвостики» во «ВКонтакте».

«В аэропорту Сочи сегодня опять отравили собаку! Позавчера — двоих! Только одну из них удалось спасти!» — написали активисты после инцидента, произошедшего 1 ноября.

По словам зоозащитников, для стабилизации состояния животного они вкололи ему 10 ампул пиридоксина, а сразу после отвезли пострадавшего пса в ветклинику.

«Собаку удалось спасти благодаря экстренным мерам. Сейчас Беляш находится в стационаре, завтра нужно забирать. Пока не знаем куда, приют переполнен», — поделились зоозащитники.

До этого чиновниц администрации заподозрили в отравлении собак в деревне Турлатово.

Ранее ветеринар объяснила, что делать, если вашу собаку отравили.

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