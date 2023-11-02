Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Челябинске арестовали мужчину, который забрался на памятник Ленину

В Челябинске потребовали наказать мужчину, который забрался на памятник Ленину

В Челябинске мужчину, который залез на памятник Ленину, наказали после требований горожан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД.

Видео, возмутившее пользователей соцсетей, было опубликовано в открытом доступе еще в середине сентября. Тогда недовольные местные жители попросили правоохранителей разобраться в произошедшем и привлечь героя ролика к административной ответственности.

Полицейские изучили запись, на которой пьяный гражданин выкрикивал нецензурные выражения, сидя на памятнике около ДК «Строитель» в Металлургическом районе города. После этого причастного к инциденту челябинца задержали и доставили в отдел внутренних дел. Оказалось, что ранее он был судим за имущественные преступления. В этот раз его обвинили в «мелком хулиганстве».

Задержанный в содеянном раскаялся и пояснил, что совершил этот проступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В итоге суд арестовал мужчину на пять суток.

Ранее подросток из Кургана повредил памятник Ленину у офиса местного отделения КПРФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий