Власти Севастополя назвали причину громких звуков в центре города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил в своем Telegram-канале, почему в центре города слышны оглушительные звуки.

«В районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», — написал градоначальник.

Согласно его информации, в Севастополе сейчас проходят учения противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).

«В городе все спокойно», — утверждает глава города.

Накануне утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Спустя несколько часов ее отменили.

До этого Развожаев сообщал, что российские военные уничтожают воздушные цели над различными зонами Крымского полуострова. Местных жителей об этом своевременно предупредили и попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее губернатор Севастополя объяснил появление дыма в районе бухты.