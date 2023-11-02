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Такер Карлсон посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме

Американский телеведущий Такер Карлсон навестил Джулиана Ассанжа в тюрьме

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Peter Nicholls/Reuters

Американский телеведущий Такер Карлсон навестил основателя некоммерческой организации, которая занимается публикацией секретных документов WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме. Информация об этом появилась на странице обозревателя в социальной сети X.

«Посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш», — написал американец.

По словам Такера, визит состоялся утром 2 ноября.

Ассанж получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США, в 2010 году. Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации. В 2022 году британское МВД одобрило экстрадицию журналиста. На лето 2023 года Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и пытается оспорить решение Великобритании в судебном порядке.

В августе премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил против преследования Ассанжа в США.

Ранее во Франции отказали Ассанжу в политическом убежище.

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