Мошенники убедили россиянку отдать им 750 тысяч рублей и поджечь гостиницу

В Татарстане полицейские нашли местную жительницу, которую объявил в розыск ее брат, девушка отдала мошенникам деньги, взятые в кредит, и пыталась устроить пожар в гостинице. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Жительнице Казани позвонили неизвестные и сообщили, что ей необходимо взять кредит в банке и перевести его на три разных счета, чтобы уберечь от мошенников свои накопления.

Когда девушка выполнила требования, с ней связались якобы из полиции и сообщили, что мошеннические действия удалось пресечь, но теперь аферисты разыскивают ее и хотят отомстить.

Девушка решила прятаться, избавилась от телефона, заселилась в гостиницу, ей снова позвонили неизвестные и сообщили, что злоумышленники вышли на ее след, чтобы отвлечь внимание преследователя ее убедили поджечь вещи в номере отеля.

Когда в гостинце сработала пожарная сигнализация, потерпевшая попалась на глаза наряду полиции, ее задержали. Правоохранители установили, что пока девушка пряталась, мошенники пытались убедить ее брата отдать им миллион рублей за освобождение сестры. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее экс-чиновница лишилась 19,8 млн рублей после звонка мошенников.