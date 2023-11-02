Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов по обвинению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

По данным издания, судья удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Личные данные и подробности дела в суде не уточнили.

Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого за госизмену осудили подмосковного бизнесмена. Он получил 13 лет колонии.

Также Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко. Отмечается, что Осипенко хотел вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы принимать участие в боевых действиях против российской армии. Его обвиняют по статье о госизмене в виде попытки перехода на сторону противника.

Ранее бывшего российского актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области.