В Краснодарском крае загорелось более пяти гектаров леса

В Краснодарском крае сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в Апшерском лесничестве, недалеко от Черной горы. Огонь вспыхнул утром, но в последствии площадь возгорания достигла 5,5 гектара.

На месте работают сотрудники Краевого лесопожарного центра. Также на месте можно заметить несколько машин.

«В Минприроды говорят, что четкой связи в горах нет, к огню подобраться тяжело», — сообщается в публикации.

По словам специалистов, расположенной рядом станице Черниговской «пока ничего не угрожает».

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина в камуфляжной форме попытался поджечь военкомат.