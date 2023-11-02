Стало известно, сколько россиян считают себя злыми людьми

Большинство (79%) россиян считают, что их можно назвать скорее добрым человеком, чем злым, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,3 тыс. человек.

«Злиться вредно для здоровья: повышенное давление, инсульт, инфаркт, проблемы с сердцем. Оно того стоит? Надо быть добрее», — сказал один из участников исследования.

При этом пятая часть жителей России думают, что они больше злые, чем добрые. Некоторые респонденты пояснили, что агрессивными их сделали жизнь и окружающие. Другая часть отметила, что злыми их считают близкие люди, хотя сами они так про себя не думают.

Многие опрошенные также добавили, что ведут себя с окружающими людьми так, как они заслуживают. То есть отвечают добром на добро и наоборот.

«Я добрая, если ко мне с добром, а если мне сделают что-то плохое, то, не задумываясь, отвечу. И думаю, многие так поступают», — поделилась участница исследования.

Британские ученые из Университета Суррея до этого изучили влияние гнева, презрения и отвращения на дружеские и романтические отношения. Они пришли к выводу, что в некоторых случаях враждебные эмоции помогают людям преодолеть противоречия.

Ранее россияне ответили, есть ли у них гордыня.