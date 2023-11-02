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Подросток из Перми получил сотрясение спинного мозга в батутном центре

В Перми подросток травмировал позвоночник в батутном центре

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Перми подросток получил травму спины в батутном центре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел во время прыжка школьника. Молодой человек неправильно приземлился и на следующий день его самочувствие ухудшилось. В результате россиянина госпитализировали.

Мать подростка подала на батутный центр в суд.

«По результатам медэкспертизы было установлено, что у пострадавшего подростка имелась закрытая травма в шейном отделе позвоночника в виде сотрясения спинного мозга», — сообщается в публикации.

Женщине удалось выиграть дело. Теперь организация должна выплатить ей компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Точная сумма не сообщается.

Ранее в Перми женщина отсудила у аэропорта 300 тысяч рублей за сломанную из-за скользкого пола ногу.

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