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Петербургские инспекторы ГИБДД спасли четырех щенков

В Петербурге инспекторы ГИБДД спасли четырех щенков на шоссе

В Петербурге на Горском шоссе инспекторы ГИБДД спасли четырех щенков. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

Во время патрулирования по Выборгском району инспекторы заметили щенка, сидевшего у края проезжей части. Пока сотрудники ГИБДД думали, что делать с животным, к ним подбежали еще трое — все мокрые, замерзшие и голодные.

Инспекторы приняли решение забрать всех четверых щенков с собой. После этого они нашли девушку, которой отдали животных на временную передержку.

«На текущий момент нашли девушку Юлию, согласившуюся взять пушистиков на передержку. Но это временный вариант.
На улице очень холодно, малышам нужен теплый и любящий дом», — передает «Дорожный инспектор».

Ранее в Москве спасли кота, который четыре дня просидел в машине без воды и еды.

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