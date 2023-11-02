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В отеле Сочи нашли мать с двухлетним ребенком со следами воска на коже

В Сочи задержали мать, которая спряталась с двухлетним ребенком в отеле от мужа

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Shutterstock

В Сочи нашли женщину, которая в тайне от гражданского мужа заселилась в местный отель вместе с двухлетним ребенком. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

Все трое проживали в Москве. Поиски начались после того, как в полицию обратился глава семьи. Он заявил, что гражданская супруга не выходит на связь и не отрицал, что она может состоять в секте.

Правоохранители начали поиски и вскоре обнаружили женщину вместе с напуганным ребенком в одном из номеров сочинского отеля. На коже ребенка были следы воска, у мальчика заметили признаки простуды.

«Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи», — сообщается в публикации.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Таиланде экс-парламентарий создал секту, где выманивал деньги у членов культа.

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